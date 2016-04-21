​Управление образования прокомментировало информацию о пропаже двух учеников

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку прокомментировало распространенную в ряде СМИ информацию о пропаже двух учеников школы-лицея №20. Как сообщили в Управлении в ответ на запрос Report, в действительности, ученики не знали о закрытии автобусного маршрута №63, что привело их в замешательство: "После того как ученики покинули школу в 12:40, им пришлось долго ждать автобус. Поняв, что он не приедет, ученики сели в незнакомый автобус и заблудились. К счастью, с ними ничего не случилось, и они, связавшись со своими родителями, вернулись домой примерно в 19:30. В настоящее время ученики на занятиях.

В связи с этим родители учеников приглашены в школу. Родителям рекомендовано контролировать процесс возвращения домой детей из школы".