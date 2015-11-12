​Управление образования по городу Баку: Во время вооруженного инцидента в школе никто не пострадал

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сектор внутреннего контроля Управления образования по городу Баку проводит расследование в связи с вооруженным инцидентом, произошедшем на уроке в полной средней школе №106 поселка Локбатан.

Об этом заявили в управлении в ответ на запрос Report.

В управлении отметили, что у директора школы и педагога технологии взяли объяснительные: "Согласно предварительному расследованию, как отмечали СМИ, во время инцидента ученик не пострадал и на данный момент он находится на уроке. После расследования причин инцидента в соответствии с законодательством будут приняты необходимые меры".