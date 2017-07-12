Управление образования города Баку: В первый класс принято 1 471 особо одаренных детей

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Завершился конкурс по приему в I классы находящихся в подчинении Управления образования города Баку общеобразовательных школ для особо одаренных детей, 6 лет которым исполнится в период с 16-го сентября по 31 декабря 2017 года.

Как сообщили Report в пресс-службе управления, для участия в конкурсе были размещены запросы 1 769 детей, 1471 из которых выдержали конкурс.

Конкурс проводился с 20 июня по 10 июля в бакинской полной средней школе №42.

В первые классы вне конкурса были приняты успешно завершившие подготовительные к школе группы и получившие сертификаты дети, 6 лет которым исполнится в период с 16-го сентября по 31 декабря 2017 года.