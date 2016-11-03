Управление образования по городу Баку сделало предупреждение директорам школ, в которых избивают учеников и собирают деньги

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Управление образования по городу Баку прокомментировало информацию о сборе денег в некоторых столичных школах у родителей под различными предлогами.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам директор управления Махаббат Велиева сказала, что позиция управления к подобным явлениям однозначна, потому что ни под каким предлогом не должны собирать деньги у родителей: "Управление дало поручение директорам школ. Я сомневаюсь, что эта деятельность осуществляется руководством школы, потому что им известно, что этот вопрос находится в центре внимания. Иногда председатели родительских комитетов сами собирают деньги для проведения определенных мероприятий. Эта инициатива исходит от родителей. Однако и этот вопрос должно контролировать руководство школы".

М.Велиева также затронула вопрос избиения учеников в школах.

По ее словам, в школе должны быть защищены и другие права учеников, помимо права на получение образования: "Министр образования Микаил Джаббаров в 2011 году подписал приказ о правилах этического поведения учителей. Наше отношение к факту избиения очень жесткое. Управление держит эти случат под строгим контролем".