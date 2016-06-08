Управление образования по городу Баку предприняло дополнительные меры в связи с продлением учебного года

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ С 2015/2016-го учебного года в общеобразовательных школах страны занятия были продлены до 14 июня, поэтому осуществлены организационно-педагогические мероприятия для психологической адаптации педагогического коллектива и учеников, а также родителей к новому сроку обучения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования по городу Баку.

По информации управления, в прошлом месяце (мае) посещаемость учеников в подведомственных управлению школах была хорошая.

Отмечается, что проводятся мониторинги в целях изучения состояния в связи с посещаемостью учеников в общеобразовательных учреждениях.

В управлении отметили, что учебники планируется собрать в последний день учебного года.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров от 30 октября 2014 года, внесены соответствующие изменения в "Образцовый устав общеобразовательной школы" в связи с продлением учебного года, и в соответствии с этим с 2015/2016-го учебного года занятия в общеобразовательных школах страны завершаются 14 июня.