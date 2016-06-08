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    Управление образования по городу Баку предприняло дополнительные меры в связи с продлением учебного года

    Посещаемость учеников в школах была хорошая

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ С 2015/2016-го учебного года в общеобразовательных школах страны занятия были продлены до 14 июня, поэтому осуществлены организационно-педагогические мероприятия для психологической адаптации педагогического коллектива и учеников, а также родителей к новому сроку обучения. 

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования по городу Баку.

    По информации управления, в прошлом месяце (мае) посещаемость учеников в подведомственных управлению школах была хорошая.

    Отмечается, что проводятся мониторинги в целях изучения состояния в связи с посещаемостью учеников в общеобразовательных учреждениях. 

    В управлении отметили, что учебники планируется собрать в последний день учебного года. 

    Напомним, что согласно решению Кабинета министров от 30 октября 2014 года, внесены соответствующие изменения в "Образцовый устав общеобразовательной школы" в связи с продлением учебного года, и в соответствии с этим с 2015/2016-го учебного года занятия в общеобразовательных школах страны завершаются 14 июня.

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