Управление образования обратилось к желающим работать в Лачыне учителям

В ближайшие дни в селе Забух Лачынского района начнет работу полная средняя школа имени А.Мамедова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Восточно-Зангезурское региональное управление образования.
Отмечено, что для желающих работать в указанной школе открыты вакансии учителей по азербайджанскому языку и литературе, математике, физике, химии, информатике, географии, английскому языку, физкультуре.
Последняя дата регистрации - 23 ноября.
Желающие зарегистрироваться кандидаты могут подать заявку, перейдя по ссылке