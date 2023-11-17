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Управление образования обратилось к желающим работать в Лачыне учителям

Управление образования обратилось к желающим работать в Лачыне учителям В ближайшие дни в селе Забух Лачынского района начнет работу полная средняя школа имени А.Мамедова.
Наука и образование
17 ноября 2023 г. 16:05
Управление образования обратилось к желающим работать в Лачыне учителям

В ближайшие дни в селе Забух Лачынского района начнет работу полная средняя школа имени А.Мамедова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Восточно-Зангезурское региональное управление образования.

Отмечено, что для желающих работать в указанной школе открыты вакансии учителей по азербайджанскому языку и литературе, математике, физике, химии, информатике, географии, английскому языку, физкультуре.

Последняя дата регистрации - 23 ноября.

Желающие зарегистрироваться кандидаты могут подать заявку, перейдя по ссылке ttps://forms.gle/mzshVrBMtppXTWFi7.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil İdarəsi Laçında müəllim işləmək istəyənlərə müraciət edib

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