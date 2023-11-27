Управление образования: Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори

Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори.

Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что в Управление образования города Баку не поступало информации о массовом распространении кори в общеобразовательных учреждениях: "В случае выявления единичных случаев соответствующими специализированными структурами в общеобразовательных учреждениях проводятся дезинфекционные работы. Решение о закрытии школы в случае массового заражения принимает Центр гигиены и эпидемиологии".