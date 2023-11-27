О нас

Управление образования: Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори

Управление образования: Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори.
Наука и образование
27 ноября 2023 г. 18:34
Управление образования: Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори

Ни одна из бакинских школ не закрыта из-за кори.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что в Управление образования города Баку не поступало информации о массовом распространении кори в общеобразовательных учреждениях: "В случае выявления единичных случаев соответствующими специализированными структурами в общеобразовательных учреждениях проводятся дезинфекционные работы. Решение о закрытии школы в случае массового заражения принимает Центр гигиены и эпидемиологии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BŞTİ: "Bakıda qızılcaya görə heç bir məktəb bağlanmayıb"

Экслюзивные новости

Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi