Управление образования не одобрило инициативу школы в Хырдалане о договорах с родителями

Абшерон-Хызинское региональное управление образования сочло нецелесообразной попытку руководства школы №1 Хырдалана заключить договоры с родителями учащихся о соблюдении детьми правил дисциплины.

Абшерон-Хызинское региональное управление образования сочло нецелесообразной попытку руководства школы №1 Хырдалана заключить договоры с родителями учащихся о соблюдении детьми правил дисциплины.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в управлении образования.

Ранее в редакцию Report обратился гражданин, который сообщил, что школа №1 в Хырдалане предложила родителям подписать договор, касающийся дисциплины учеников. В документе, в частности, говорилось: "Если мой ребенок будет пропускать занятия и не соблюдать правила дисциплины то я, как родитель, соглашусь с решением руководства школы и педагогического совета, и не буду оспаривать его".

В управлении образования отметили, что активное участие родителей в процессах, связанных с соблюдением учениками правил дисциплины, играет важную роль в более эффективной организации образовательного процесса.

"Однако инициатива школы о заключении дополнительного договора с родителями не воспринята нами положительно. Школе поручено отказаться от этой практики", - сообщили в управлении.

В управлении также напомнили, что обязанности родителей определены 24-й статьей закона "Об общем образовании". К ним относится недопущение уклонения учащегося от учебы, соблюдение внутренней дисциплины общеобразовательного учреждения и другие важные вопросы.