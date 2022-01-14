Управление образования: Из-за снежной погоды посещаемость в бакинских школах снизилась

В связи с неустойчивыми погодными условиями показатель посещаемости в школах Баку по сравнению с другими днями частично снизился.

В связи с неустойчивыми погодными условиями показатель посещаемости в школах Баку по сравнению с другими днями частично снизился.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В связи с неустойчивыми погодными условиями уделено особое внимание обеспечению нормальной деятельности общеобразовательных учреждений столицы: "В этом направлении усилены связи с соответствующими структурами и организациями. Обеспечение безопасности обучающихся и преподавателей, непрерывности образовательного процесса являются основными факторами, стоящими в центре внимания", - отметили в Управлении.