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Управление образования: Из-за снежной погоды посещаемость в бакинских школах снизилась

Управление образования: Из-за снежной погоды посещаемость в бакинских школах снизилась В связи с неустойчивыми погодными условиями показатель посещаемости в школах Баку по сравнению с другими днями частично снизился.
Наука и образование
14 января 2022 г. 18:05
Управление образования: Из-за снежной погоды посещаемость в бакинских школах снизилась

В связи с неустойчивыми погодными условиями показатель посещаемости в школах Баку по сравнению с другими днями частично снизился.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В связи с неустойчивыми погодными условиями уделено особое внимание обеспечению нормальной деятельности общеобразовательных учреждений столицы: "В этом направлении усилены связи с соответствующими структурами и организациями. Обеспечение безопасности обучающихся и преподавателей, непрерывности образовательного процесса являются основными факторами, стоящими в центре внимания", - отметили в Управлении.

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Версия на азербайджанском языке BŞTİ: "Qarlı hava Bakı məktəblərində davamiyyət göstəricisini aşağı salıb"

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