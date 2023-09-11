О нас

Управление образования города Баку: Все учебные заведения столицы готовы к новому учебному году

Управление образования города Баку: Все учебные заведения столицы готовы к новому учебному году Все образовательные учреждения города Баку готовы к новому учебному году.
Наука и образование
11 сентября 2023 г. 11:01
Управление образования города Баку: Все учебные заведения столицы готовы к новому учебному году

Все образовательные учреждения города Баку готовы к новому учебному году.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Велиева отметила, что в этом году в школам в Баку передали свыше 1 млн 850 тыс. учебников.

"Проблем с учебниками в школах нет", - сказала она.

Глава управления также рассказала, что к началу учебного года завершены ремонтные работы в 50 школах и 30 детских садах в Баку.

"Среди них одна школа и пять детсадов капитально отремонтированы. Все учебные заведения готовы к новому учебному году", - рассказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BŞTİ: Bütün tədris müəssisələri yeni tədris ilinə hazırdır

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi