Управление образования города Баку: Все учебные заведения столицы готовы к новому учебному году

Все образовательные учреждения города Баку готовы к новому учебному году.

Все образовательные учреждения города Баку готовы к новому учебному году.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Велиева отметила, что в этом году в школам в Баку передали свыше 1 млн 850 тыс. учебников.

"Проблем с учебниками в школах нет", - сказала она.

Глава управления также рассказала, что к началу учебного года завершены ремонтные работы в 50 школах и 30 детских садах в Баку.

"Среди них одна школа и пять детсадов капитально отремонтированы. Все учебные заведения готовы к новому учебному году", - рассказала она.