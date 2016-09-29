Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку внесло ясность в вопрос об увольнении директора школы, сын которой совершил убийство.

В ответ на запрос Report в секторе по связям с общественностью управления заявили, что директор средней школы №191 Хатаинского района Баку Рагима Алиева была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщили в управлении, на основе представленного заявления, в соответствии с приказом министра образования Микаила Джаббарова и ст. 69 Трудового кодекса Р.Алиева была уволена с должности директора. Впредь она будет работать в указанном учебном заведении как педагог по своей специальности.

Отметим, что Р.Алиева - мать 34-летнего Алиева Самира Самандар оглу, который убил в 2015 году свою бывшую супругу, являвшуюся также его двоюродной сестрой, а затем поджег труп.

Напомним, что 6 июня прошлого года на 55 км дороги Баку-Губа был обнаружен обгоревший труп женщины. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Хызинского района, была установлена личность убитой. Стало известно, что это мать троих детей, жительница Баку Натаван Алиева (1981 г.р.), которая работала врачом в одной из столичных больниц.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в совершении убийства арестован.