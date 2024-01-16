Управление образования города Баку: В учебных заведениях нет проблем с отоплением

В настоящее время серьезных проблем с отоплением в учебных заведениях Баку нет.

В настоящее время серьезных проблем с отоплением в учебных заведениях Баку нет.

Как сообщает Report , об этом заявил журналистам заведующий сектором снабжения и хозяйства Управления образования города Баку Саджат Махмудов.

Махмудов подчеркнул, что 676 подведомственных управлению образовательных учреждений в Баку обеспечены отоплением.

Он отметил, что на фоне наступивших холодов вопрос обеспечения отоплением учебных заведений стал более актуальным: "Для оперативного решения возникающих вопросов управление проделало необходимую работу. В этом учебном году, как и ежегодно, в сентябре-октябре проводились мониторинги по вопросу организации теплоснабжения школ и детских садов".

Махмудов сообщил, что в школах и детских садах, где по итогам мониторинга были выявлены недочеты, проводятся ремонтно-восстановительные работы. "Совместно с уполномоченными учреждениями были приняты оперативные меры для своевременного удовлетворения потребностей, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Особое внимание уделялось обеспечению непрерывности образовательного процесса и эффективной среды обучения", сказал он.