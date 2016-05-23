​Управление образования города Баку: Руководство находится в школе, где произошел пожар

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку распространило информацию в связи с произошедшим утром пожаром в средней школе №95.

Как сообщили Report в Управлении, сегодня утром примерно в 09:10 в коридоре одного из корпусов бакинской средней школы №95 имени Аяза Магеррамова начался пожар.

"Все ученики эвакуированы. На место происшествия были привлечены силы МЧС, пожар потушен. Пострадавших нет. В данный момент руководство и сотрудники Управления образования города Баку находятся на месте возгорания. После подробного расследования происшествия будет дана дополнительная информация", - заявили в Управлении.