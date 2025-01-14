Управление образования города Баку проведет экзамен экстерном для 1 232 человек

Управление образования города Баку проведет 26 января экзамен экстерном для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить обучение в общеобразовательных школах на уровнях общего среднего (9 класс) и полного среднего (11 класс) образования.

Управление образования города Баку проведет 26 января экзамен экстерном для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить обучение в общеобразовательных школах на уровнях общего среднего (9 класс) и полного среднего (11 класс) образования.

Как сообщает Report, экзамен начнется в 11:00 в столичных школах №258 (на базе 11 классов) и №47 (на базе 9 классов).

Участники должны прибыть в экзаменационный центр не позднее 10:00 и иметь при себе удостоверение личности.

Для участия в экзаменах зарегистрированы 1 232 человека, в том числе 322 человека, которые не завершили обучение на уровне общего среднего образования, и 910 человек - на уровне полного среднего образования.

Экзамены экстерном направлены на создание условий для лиц, которые по различным причинам не смогли завершить общее среднее или полное среднее образование, сдать выпускной экзамен по этим уровням и получить соответствующий образовательный документ. Лица, успешно сдавшие данный экзамен, будут иметь право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем среднем и полном среднем образовании.