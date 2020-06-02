Управление образования города Баку приостановило прием граждан до 15 июня

Учитывая соответствующие решения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана и меры, осуществляемые Министерством образования по борьбе с коронавирусом, Центр приема граждан Управления образования города Баку приостановил свою деятельность до 15 июня 2020 года.

Как сообщили Report в управлении, в течение указанного периода ответы на обращения будут поступать посредством информационного центра Управления (телефон: 012-599-12-22).

Граждане также могут направить свои обращения на электронные адреса info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az, а те, кто не имеет доступа к интернету, могут опустить свои письма и иные документы в почтовый ящик у входной двери в Управление.

Официальная информация будет размещена на официальном сайте Управления www.baku.edu.gov.az и на страницах структуры в социальных сетях.