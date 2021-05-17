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Управление образования города Баку обратилось к учителям и родителям школьников

Управление образования города Баку обратилось к учителям и родителям школьников В I-IV классах общеобразовательных учебных заведений учатся 182 018 учеников
Наука и образование
17 мая 2021 г. 09:58
Управление образования города Баку обратилось к учителям и родителям школьников

"В V-IX классах общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку обучаются 199 694, а в спецшколах – 1 845 человек".

Об этом Report сказала заместитель заведующего Управлением Хаяла Ахмедзаде.

По ее словам, в I-IV классах общеобразовательных учебных заведений учатся 182 018 учеников.

Представитель управления сказала, что к группам дошкольной подготовки привлечены 27 122 ребенка: "То есть речь уже идет о более чем 410 000 учащихся и примерно более 25 000 преподавателях, частично привлеченных к очному обучению в столичных школах. Это, безусловно, может сопровождаться определенной плотностью на улицах, транспорте. Поэтому преподаватели, родители и ученики должны быть осторожными, надежнее защищать себя вне дома и школы".

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