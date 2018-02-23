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    Управление образования города Баку обратилось к родителям по поводу приема в I классы

    Махаббат Велиева: Если есть родители, которые столкнулись с какими-то проблемами, пусть обратятся в альтернативные комиссии© Report/ Elchin Murad

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева обратилась к родителям, которые столкнулись с проблемами в процессе приема электроных заявлений в I класс.

    Как сообщает Report, в заявлении журналистам она отметила о поступлении на днях в управление обращений, связанных с проблемами при приеме электронных заявлений.

    По словам М.Велиевой, на все обращения стараются сразу же ответить: "Если есть родители, которые столкнулись с какими-то проблемами, пусть обратятся в альтернативные комиссии".

    "В этом году в первые классы столичных школ ожидается поступление около 46 000 детей. За этот учебный год к дошкольной подготовке было привлечено 24 000 детей, которым исполнилось 6 лет. Участники подготовительных к школе групп были автоматически зачислены в первый класс. Этих детей определили в классы педагогов, занимавшихся с ними в указанных группах. Родители этих детей должны воспользоваться лишь последним этапом. То есть, документы детей должны быть распечатаны и представлены в школы", - добавила М.Велиева. 

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