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Управление образования города Баку и школа прокомментировали ситуацию с учащимся

Управление образования города Баку и школа прокомментировали ситуацию с учащимся Управление образования города Баку и полная средняя школа №282 в Сураханском районе столицы прокомментировали ситуацию с учащимся.
Наука и образование
7 декабря 2021 г. 11:38
Управление образования города Баку и школа прокомментировали ситуацию с учащимся

Управление образования города Баку и полная средняя школа №282 в Сураханском районе столицы прокомментировали ситуацию с учащимся.

Как сообщили Report в учебном заведении, ученик 7-го класса (имя не упоминается) принят в школу из приюта и проживает в детском доме №2.

Отмечается, что в ходе учебного процесса школьник ведет себя крайне агрессивно, оскорбляет одноклассников и учителей: "Он применяет силу в отношении одноклассников во время занятий, не соблюдает дисциплину, нарушает учебный процесс. Когда классный руководитель и учителя призывают его к дисциплине, он нервничает и применяет силу и к ним. У матери ученика имеются психологические проблемы. 6 декабря в 10:00 родительница этого ученика вошла в класс и попыталась провести съемку с целью шантажа учителя. Такое происходило и раньше. Дирекция школы незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Обучение ученика с подобными психологическими проблемами в обычном классе очень опасно. Наличие психологических проблем у родителя усугубляет ситуацию".

В Управлении образования города Баку сообщили, что управление проводит соответствующее разбирательство в связи с данным учеником.

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