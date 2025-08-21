Управление образования Баку: Все процедуры для запуска нового детского сада в MİDA завершены

Управление образования Баку: Все процедуры для запуска нового детского сада в MİDA завершены

Завершены все необходимые процедуры для начала функционирования детского сада №351, расположенного в Ясамальском жилом комплексе MİDA, который недавно был принят на баланс Управления образования города Баку.

Об этом сообщили в управлении в ответ на запрос Report.

Родители могут зарегистрировать своих детей через электронную систему bq.edu.az начиная с 11:00 сегодняшнего дня.

Также в управлении подчеркнули, что в данном районе уже функционирует детский сад №345.

Напомним, что жители района на протяжении почти двух лет публиковали в социальных сетях материалы о том, что отремонтированный детский сад не начинает свою работу, выражая обеспокоенность длительными задержками.