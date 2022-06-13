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Управление образования Баку обратилось к родителям в связи с поездками в районы

Управление образования Баку обратилось к родителям в связи с поездками в районы Управление образования города Баку обратилось к родителям в связи с поездками в районы.
Наука и образование
13 июня 2022 г. 09:52
Управление образования Баку обратилось к родителям в связи с поездками в районы

Управление образования города Баку обратилось к родителям в связи с поездками в районы.

Как сообщили Report в Управлении, при организации таких поездок во внеурочное время и в период каникул необходимо соответственно закону сотрудничать со структурами, отвечающими соответствующим нормам.

Отметим, что 12 июня пассажирский автобус, следовавший из Габалы в Баку, попал в аварию. В результате находившиеся в автобусе ученики школы №279 города Баку, их классный руководитель и родители получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, они были помещены в различные медицинские учреждения в Шамахе, Гобустане и Баку. По данным на утро 13 июня, 1 человек с тяжелыми и 2 человека со средними травмами из больниц в Шамахе и Гобустане были переведены в различные столичные медицинские учреждения. Сообщается, что погибших нет.

Те, кто получил легкие травмы, были отпущены домой на амбулаторное лечение после обследования и оказания соответствующей медицинской помощи.

Управление образования города Баку совместно с соответствующими структурами держит под контролем ситуацию с пострадавшими.

Напомним, что пассажирами разбившегося автобуса были в общей сложности 36 учеников (32 ученика 4-го класса и 4 ученика других классов, являвшиеся членами их семей), классный руководитель 4-го класса и 19 родителей. Как сообщили в администрации школы, поездка учащихся была организована по инициативе родителей с целью однодневной прогулки-отдыха.

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