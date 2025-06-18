Управление образования Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования для школьных психологов

Управление образования города Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования в рамках конкурса на должность психолога в столичных общеобразовательных учреждениях.
Как сообщили Report в Управлении, на собеседование будут приглашены кандидаты, набравшие минимум 38 баллов по специальности, минимум 6 баллов по ИКТ и минимум 10 баллов по логике на этапе тестового экзамена.
Информация о времени и месте собеседования будет заранее отправлена кандидатам посредством SMS.
Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут распределены на вакантные должности в соответствии с результатами собеседования.