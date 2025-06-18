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Управление образования Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования для школьных психологов

Управление образования Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования для школьных психологов Управление образования Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования для школьных психологов
Наука и образование
18 июня 2025 г. 11:45
Управление образования Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования для школьных психологов

Управление образования города Баку обнародовало проходные баллы на этап собеседования в рамках конкурса на должность психолога в столичных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в Управлении, на собеседование будут приглашены кандидаты, набравшие минимум 38 баллов по специальности, минимум 6 баллов по ИКТ и минимум 10 баллов по логике на этапе тестового экзамена.

Информация о времени и месте собеседования будет заранее отправлена кандидатам посредством SMS.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут распределены на вакантные должности в соответствии с результатами собеседования.

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