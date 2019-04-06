Управление образования Баку о бросившейся с третьего этажа школы ученице

Управление образования города Баку распространило информацию в связи с ученицей, бросившейся с третьего этажа одной из столичных школ.

Как сообщили Report в министерстве, директор полной средней школы №162 Севиндж Аббасова выразила глубокие соболезнования членам семьи ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой, скончавшейся от полученных травм.

"В то же время директор школы просит некоторых пользователей соцсетей и представителей СМИ учитывать щепетильность вопроса. Относительно случившегося директор школы заявляет, что ранее получавшая образование в школе-лицее "Интеллект" № 49 и полной средней школе №203 Элина Гаджиева была переведена в полную среднюю школу №162 в ноябре 2018 года. В период получения образования в школе она всегда была под наблюдением руководства школы из-за своего поведения. Несколько раз с участием школьного психолога были проведены беседы с ней и с ее матерью по этому поводу, в связи с этим были информированы соответствующие госструктуры. В настоящее время правоохранительными органами расследуются подробности случившегося", - отмечается в информации.