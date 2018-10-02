УОГБ: Жалоб о сборе средств в школах по случаю Дня учителей не поступало

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Управление образования города Баку (УОГБ) не поступало жалоб о сборе средств по случаю Всемирного дня учителей - 5 октября.

Об этом в ответ на запрос Report отметили в Управлении образования города Баку.

"О деятельности действующих в подчинении Управления образования города Баку учебных заведений рекомендуется обратиться (без анонимности) по телефону управления (012) 599-12-22 или на "горячую линию" 146 министерства образования", - отметили в Управлении.