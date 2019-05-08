Управление образования г.Баку прокомментировало видео со спрыгнувшим со второго этажа школьником

Управление образования города Баку прокомментировало видео, снятое в одной из бакинских школ, на котором школьник, убегая с уроков, выпрыгивает со второго этажа.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Управлении, в какой именно школе была сделана эта видеосъемка неизвестно, однако подобные случаи недопустимы.

"По вопросу ведется соответствующее разбирательство. После определения школы будут приняты соответствующие меры. Обеспечение безопасности детей в учебных заведениях всегда в центре внимания и против подобных случаев принимаются серьезные превентивные меры", - ответили в Управлении.