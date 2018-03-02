УОГБ: До сих пор для приема в I классы бакинских школ поступило свыше 35 000 запросов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Для внесения еще большей ясности в интересующие граждан вопросы касательно приема в I классы бакинских школ, Управление образования города Баку (УОГБ) ответило на некоторые вопросы на своей странице в Facebook.

Как сообщил Report заведующий сектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов, на вопросы ответили в комментариях.

По его словам, в основном было отдано предпочтение вопросам, связанным с процессом регистрации, зачислением в I классы детей, которым не исполнилось 6 лет, зачислением детей в лицеи и гимназии на конкурсной основе, необходимыми документами и пр.

Отметим, что с 22 февраля приступили к онлайн-регистрации учащихся в I классы общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования города Баку и министерства образования.

Регистрация детей по учебным заведениям городов Гянджа, Сумгайыт и Абшеронского района начнется 12 марта.

Регистрация в системе электронного заявления родителя (законного представителя) для приема детей в I класс будет производиться до 15 сентября через сайт mektebeqebul.edu.az.

Согласно информации на 2 марта (17:00), для приема в I классы столичных школ через электронную систему (mektebeqebul.edu.az) размещено свыше 35 000 запросов.