УОГБ: Бакинские школы полностью готовы к новому учебному году

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Общеобразовательные учебные заведения при Управлении образования города Баку (УОГБ) полностью готовы к 2017-2018 учебному году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УОГБ.

Как сообщили в управлении, в рамках подготовки к началу нового учебного года построено новое здание для столичной школы-лицея №20.

Продолжается строительство нового здания полной средней школы №306. Кроме того, завершено строительство нового корпуса для полных средних школ №67, 75, 257, произведена реконструкция аварийных корпусов полной средней школы №171, капитально отремонтированы полные средние школы №10, 74, 201, 212, школа-лицей №62 и спецшкола №268.

Еще в 84 школах произведены текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы. На данный момент работы в 10-ти школах продолжаются в данном направлении.

Все столичные учебные заведения полностью снабжены учебниками. Согласно приказу министра образования, изданные новые учебники и методические пособия для педагогов доставлены в учебные заведения.