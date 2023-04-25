Университеты АДА и Болоньи приступили к первой совместной программе

Состоялась церемония начала первой краткосрочной совместной программы Университета ADA и Болонского университета (Италия) по сельскому хозяйству и по управлению продовольственной системой в рамках Азербайджано-итальянского университета.

Состоялась церемония начала первой краткосрочной совместной программы Университета ADA и Болонского университета (Италия) по сельскому хозяйству и управлению продовольственной системой в рамках Азербайджано-итальянского университета.

Как передает Report, на ней выступил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Было отмечено, что 2 представителя азербайджанского университета уже проходят докторантуру в Болонье, в болонский университет планируется отправить еще 10 человек.

Первая краткосрочная совместная программа между АДА и университетом Болоньи будет длиться 3 недели.

Ректор АДА Хафиз Пашаев отметил, что очень рад, что данная программа осуществляется совместно с одним из старейших университетом мира и Европы.

"После энергетики, сельское хозяйство занимает второе место по значимости в экономике нашей страны",- отметил Х.Пашаев, добавив, что первые получатели сертификатов будут своего рода первопроходцами и внесут свой вклад в дальнейшую имплементацию программы.

Обращаясь к студентам, он заявил о значимости данной программы для развития сельского хозяйства в Азербайджане.

Ректор университета Болоньи Джиованни Молари отметил, что его вуз сам старается вводить инновации и развивать отношения с другими учебными заведениями. По его словам, для университета Болоньи важное значение имеет вклад в интернационализацию и "смешение культур".

"Для нас цель - работать совместно с Университетом АДА, сотрудничать, обмениваться студентами. У нас сейчас есть возможности разрабатывать больше академических программ и укреплять наше сотрудничество",- заявил он.