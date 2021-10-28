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Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана

Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана Международный университет туризма «Шелковый путь» в городе Самарканд (Узбекистан) туризма оплачивает обучение и выплачивает ежемесячные стипендии для студентов из стран, по которым проходит Великий Шелковый путь, в том числе и для магистрантов из Азербайд
Наука и образование
28 октября 2021 г. 14:12
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана

Международный университет туризма «Шелковый путь» в городе Самарканд (Узбекистан) туризма оплачивает обучение и выплачивает ежемесячные стипендии для студентов из стран, по которым проходит Великий Шелковый путь, в том числе и для магистрантов из Азербайджана.

Об этом Report заявил руководитель отдела по взаимодействию со странами ШОС университета Ихтийор Джураев.

В узбекский вуз уже зачислены два стипендиата из Азербайджана, кандидатуры которых были предоставлены со стороны нашего министерства образования.

По словам представителя МУТ, в будущем хотелось бы, чтобы вся квота, а это до 5 студентов в год для Азербайджана, была заполнена полностью.

«Стоимость обучения в МУТ для таких международных студентов покрывается за счет средств правительства Узбекистана. Азербайджанские студенты, при обучении в нашем университете, также будут получать стипендию от правительства в размере эквивалента 500 долларов США в месяц в местной валюте -узбекских сумах», — сказал Джураев.

По его словам, в МУТ уверены, что расширение географии приема и включение сюда не только стран ШОС, но и государств Шелкового пути, позволит укрепить культурные, экономические и другие отношения между государствами региона.

Проживание студентов в общежитии будет также бесплатным, они будут оплачивать только коммунальные услуги, стоимость чего не превысит сумму эквивалентную примерно 20 долларам США.

"То есть остальная часть стипендии позволит магистрантам покрыть расходы на проживание, продолжение своей исследовательской деятельности и культурный быт - путешествия по Узбекистану для лучшего знакомства с нашей страной", - отметил Джураев.

Пока это пилотный проект, но возможно в будущем грантовая программа может быть расширена. В вузе смогут обучаться иностранные студенты и в рамках программы бакалавриата.

Джураев также сообщил, что возрастного ценза для желающих учиться в Самарканде нет. Существуют ограничения только по владению иностранным языком, так как обучение в МУТ исключительно на английском языке.

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