Университет нефти и газа Плоешти и Бакинская высшая школа нефти будут сотрудничать

Бухарест. 23 мая. REPORT.AZ/ В рамках организуемого 24-25 мая I Азербайджано-румынского университетского форума между Университетом нефти и газа г. Плоешти и Бакинской высшей школой нефти будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил проректор Университета нефти и газа Плоешти Михаил Минеску.

"Нам бы хотелось, чтобы в рамках подписываемого меморандума о сотрудничестве докторанты, магистры и студенты из Азербайджана учились в нашем университете по программе Эрасмус. Вместе с тем, учительский и профессорский состав активно участвовал в программах обмена", - отметил проректор.

М. Минеску отметил, что в этом году исполняется 50 лет с начала преподавания в Университете нефти и газа Плоешти: "Мы с началом нового учебного года в октябре отметим и 50-летний юбилей. Во время визита в Баку мы пригласим на участие в названном мероприятии представителей министерства образования Азербайджана и Бакинской высшей школы нефти".

Отметим, что в рамках Азербайджано-румынского университетского форума Азербайджан посетят ректоры, проректоры и представители свыше 10 ведущих высших учебных заведений Румынии.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является почетным доктором Университета нефти и газа г. Плоешти.