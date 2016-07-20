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    Университет Кавказ передан в ведомство Бакинской высшей школы нефти

    Принятое решение направлено на повышение эффективности управления университетом

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Университет Кавказ передан в ведомство Бакинской высшей школы нефти. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Международного центра образования, который является учредителем университета. 

    Как сообщили Report в центре, принятое решение направлено на повышение эффективности управления университетом. Наряду с Бакинской высшей школой нефти, Эльмар Гасымов будет руководить и Университетом Кавказ. 

    "Педагогический состав высшего учебного заведения продолжит свою деятельность, а студенты - свое обучение", - сообщили в центре. 

    Отметим, что учредитель Университета Кавказ обратился в министерство образования и сообщил о том, что сегодня было принято решение о закрытии университета.

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