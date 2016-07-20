Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Университет Кавказ передан в ведомство Бакинской высшей школы нефти. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Международного центра образования, который является учредителем университета.

Как сообщили Report в центре, принятое решение направлено на повышение эффективности управления университетом. Наряду с Бакинской высшей школой нефти, Эльмар Гасымов будет руководить и Университетом Кавказ.

"Педагогический состав высшего учебного заведения продолжит свою деятельность, а студенты - свое обучение", - сообщили в центре.

Отметим, что учредитель Университета Кавказ обратился в министерство образования и сообщил о том, что сегодня было принято решение о закрытии университета.