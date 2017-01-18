 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Университет "Кавказ": Нет никаких оснований для беспокойства студентов и родителей

    Вуз сделал заявление

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Университет "Кавказ" был ликвидирован на основании решения учредителя - Азербайджанского международного образовательного комплекса. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении университета.

    В заявлении сообщается, что процесс управляется Ликвидационной комиссией, организованной учредителем, в соответствии с требованиями законодательства. В связи с этим опубликовано объявление в официальной газете от 18 января 2017 года. 

    В университете "Кавказ" в настоящее время обучение проводится непрерывно, нет никаких проблем в ходе зимней экзаменационной сессии. 

    Студенты университета "Кавказ" при поступлении в вуз набрали высокие баллы. Нет никаких оснований для беспокойства студентов и родителей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi