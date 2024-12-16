О нас

Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции

Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции Университет ADA анонсировал программу магистратуры юридического факультета.
Наука и образование
16 декабря 2024 г. 16:33
Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции

Университет ADA анонсировал программу магистратуры юридического факультета.

Как передает Report, магистерская программа LL.M направлена на развитие знаний и навыков юристов.

Студентов будут обучать аналитическим и инновационным подходам к решению фундаментальных правовых проблем на местном и глобальном уровне.

Программа рассчитана на 5 семестров, включая 1 летний. Обучение будет проводиться на азербайджанском и английском языках.

Стоимость обучения составит 8500 манатов в год для граждан Азербайджана и 10 500 манатов в год для иностранных граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“ADA" Universitetində hüquqşünaslıq  üzrə magistratura proqramı tədris olunacaq

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi