Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции

Университет ADA анонсировал программу магистратуры юридического факультета.
Как передает Report, магистерская программа LL.M направлена на развитие знаний и навыков юристов.
Студентов будут обучать аналитическим и инновационным подходам к решению фундаментальных правовых проблем на местном и глобальном уровне.
Программа рассчитана на 5 семестров, включая 1 летний. Обучение будет проводиться на азербайджанском и английском языках.
Стоимость обучения составит 8500 манатов в год для граждан Азербайджана и 10 500 манатов в год для иностранных граждан.