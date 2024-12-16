Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции

Университет ADA анонсировал программу магистратуры юридического факультета.

Университет ADA анонсировал программу магистратуры юридического факультета.

Как передает Report, магистерская программа LL.M направлена на развитие знаний и навыков юристов.

Студентов будут обучать аналитическим и инновационным подходам к решению фундаментальных правовых проблем на местном и глобальном уровне.

Программа рассчитана на 5 семестров, включая 1 летний. Обучение будет проводиться на азербайджанском и английском языках.

Стоимость обучения составит 8500 манатов в год для граждан Азербайджана и 10 500 манатов в год для иностранных граждан.