Университет АДА: Курсы для преподавателей английского в школах дадут хорошие результаты

Конференция 2022 года "Стремление к совершенству в преподавании английского языка" пройдет в гибридном формате из-за большого количества желающих принять участие в ней.

Конференция 2022 года "Стремление к совершенству в преподавании английского языка" пройдет в гибридном формате из-за большого количества желающих принять участие в ней.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала Арзу Мамедова, директор программы английского языка для академических и профессиональных целей Университета АДА.

Она отметила, что для учителей из различных регионов Азербайджана был проведен 15-недельный тренинг с участием американских учителей.

"Результат этих тренингов мы почувствуем, ведь именно эти учителя будут обучать далее в наших школах", - сказала она.

Она поблагодарила посольства США в Азербайджане и Азербайджана в США, а также всех организаторов этих курсов.