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Университет АДА: Курсы для преподавателей английского в школах дадут хорошие результаты

Университет АДА: Курсы для преподавателей английского в школах дадут хорошие результаты Конференция 2022 года "Стремление к совершенству в преподавании английского языка" пройдет в гибридном формате из-за большого количества желающих принять участие в ней.
Наука и образование
30 июня 2022 г. 10:04
Университет АДА: Курсы для преподавателей английского в школах дадут хорошие результаты

Конференция 2022 года "Стремление к совершенству в преподавании английского языка" пройдет в гибридном формате из-за большого количества желающих принять участие в ней.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала Арзу Мамедова, директор программы английского языка для академических и профессиональных целей Университета АДА.

Она отметила, что для учителей из различных регионов Азербайджана был проведен 15-недельный тренинг с участием американских учителей.

"Результат этих тренингов мы почувствуем, ведь именно эти учителя будут обучать далее в наших школах", - сказала она.

Она поблагодарила посольства США в Азербайджане и Азербайджана в США, а также всех организаторов этих курсов.

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Версия на азербайджанском языке ADA Universiteti: “Məktəblərdə müəllimlər üçün ingilis dili dərsləri yaxşı nəticələr verəcək”

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