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Университет ADA и Университет Джорджа Вашингтона подписали соглашение о партнерстве

Университет ADA и Университет Джорджа Вашингтона подписали соглашение о партнерстве 19 декабря Университет ADA и Университет Джорджа Вашингтона подписали соглашение о партнерстве в области подготовки докторантов.
Наука и образование
19 декабря 2024 г. 17:42
Университет ADA и Университет Джорджа Вашингтона подписали соглашение о партнерстве

19 декабря Университет ADA и Университет Джорджа Вашингтона подписали соглашение о партнерстве в области подготовки докторантов.

Как сообщает Report, цель соглашения – подготовка высококвалифицированных академических кадров, которые внесут вклад в развитие информационных технологий в стране.

Преподаватели и исследователи будут проходить обучение в докторантуре Университета ADA на основе передового международного опыта.

Ректор университета ADA Хафиз Пашаев в своем выступлении подчеркнул, что с первого дня создания в университете проводятся работы по развитию научно-педагогического кадрового потенциала. С этой целью университет тесно сотрудничает с азербайджанцами, обучающимися за рубежом в докторантуре, и поддерживает обучение молодых ученых в престижных университетах. Пашаев отметил, что этой цели служит открытие докторантуры по техническим наукам в Университете ADA.

Кроме того, ректор сказал, что возможность получения докторантуры в этих областях в Университете Джорджа Вашингтона и Туринском политехническом университете даст азербайджанской молодежи новые академические знания, позволит приобщиться к международной научной сети. Это пойдет на пользу не только университету ADA, но и развитию страны в целом.

Отметим, что первый набор в докторантуру по специализации "Информационные технологии и компьютерные науки" начнется с 2025 года.

По представленным сегодня программам студенты будут учиться как в Баку, так и в Вашингтоне в течение двух лет и в итоге получат два диплома.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA və Corc Vaşinqton Universiteti arasında doktorantura təhsili üzrə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

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