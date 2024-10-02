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Университет ADA и Республиканская детская библиотека подписали меморандум

Университет ADA и Республиканская детская библиотека подписали меморандум В рамках 10-й юбилейной Бакинской международной книжной выставки Университет ADA и Республиканская детская библиотека имени Фиридун бека Кочарли подписали Меморандум о сотрудничестве.
Наука и образование
2 октября 2024 г. 19:11
Университет ADA и Республиканская детская библиотека подписали меморандум

В рамках 10-й юбилейной Бакинской международной книжной выставки Университет ADA и Республиканская детская библиотека имени Фиридун бека Кочарли подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, целью документа является популяризация науки и чтения среди молодежи и поддержка их академического развития.

Подписи под документом поставили директор Департамента библиотечно-информационных услуг Университета ADA Эльчин Мамедов и директор Республиканской детской библиотеки имени Ф. Кочарли Шахла Гамбарова.

Меморандум обеспечит обмен опытом и информационными ресурсами в области библиотечного дела, онлайн-каталогами и цифровыми услугами, взаимное использование печатных и аудиовизуальных материалов, а также предоставит детям и молодежи право временного пользования библиотекой.

В рамках меморандума стороны будут организовывать международные семинары, научные конференции, круглые столы и совместно участвовать в местных и международных проектах и программах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ADA Universiteti və Respublika Uşaq Kitabxanası arasında Memorandum imzalanıb

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