Университет Азербайджанской дипломатической академии (АDА) и Институт дипломатической службы Ирака подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как передает Report, об этом сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Документ подписан в Багдаде в рамках визита в Ирак делегации Азербайджана во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.