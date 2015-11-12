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    Университет АДА и Фонд ООН в области народонаселения подписали меморандум о взаимопонимании

    Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Бабатунде Осотимехин выступил перед студентами вуза с лекцией

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, заместитель генсека ООН Бабатунде Осотимехин выступил перед студентами Университета АДА с лекцией.

    Как сообщает Report, гость рассказал о деятельности руководимого им Фонда, а также детально остановился на Целях развития тысячелетия (Millenium Development Goals).

    Говоря об Азербайджане, Б.Осотимехин отметил высокий уровень участия женщин в жизни страны, а также прогресс, достигнутый Азербайджаном в уменьшении женской смертности во время родов.

    Б.Осотимехин добавил, что Азербайджан, как место, где сталкивается восток с западом, может стать центром изменений не только в регионе, но и в мире.

    После лекции, студенты и учителя АДА получили возможность задать вопросы Б.Осотимехину.

    В конце между Университетом АДА и Фондом ООН в области народонаселения был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, Университет АДА и Фонд ООН будут соместно организовывать и проводить конференции и исследования. Документ также позволит студентам АДА проходить практику в ООН.

    Также  Б.Осотимехин подарил библиотеке Университета АДА более 30 книг.

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