UNEC вводит новшество ​для повышения качества диссертационных работ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) в связи с повышением качества диссертационных работ и соответствия современным требованиям создана Комиссия по экспертизе. Предусматривается после соответствующего заключения Диссертационной комиссии по экспертизе передача диссертаций на кафедры по специальности для обсуждения.

Основной целью в применении новых порядков UNEC является до первоначальной экспертизы на кафедре научных работ докторантов и диссертантов в научной сфере и по специальности в целях повышения качества дать заключение, разработать предложения и обеспечение их современным требованиям.

В функцию комиссии входит выдвижение предложений по повышению качества диссертаций докторантов и диссертантов, обучающихся в UNEC в сфере науки и по специальности, оценка соответствия представленных диссертаций для получения ученой степени требованиям, правилам составления, а также соответствия основных результатов печати научным публикациям и современным требованиям.