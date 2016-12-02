UNEC будет сотрудничать с одним из престижных американских университетов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Между Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Иллинойсским университетом (UİC) США достигнута договоренность о сотрудничестве в будущем.

Об этом Report сообщили из Департамента маркетинга и коммуникаций UNEC.

На встрече, состоявшейся между ректором UNEC, профессором Адалятом Мурадовым и проректором UİC Робертом Баришом, а также профессором этого же университета Константином Славиным, были обсуждены вопросы осуществления программ двойного диплома, обмена преподавателями и студентами, совместной организации научно-исследовательских работ, написания научных статей, в то же время проведения видеоконференций, по которым была достигнута договоренность.

В завершении делегация UNEC была приглашена в Иллинойсский университет. Целью состоявшейся встречи является развитие отношений между UNEC и престижными университетами мира, проведения взаимного обмена опытом.

Отметим, что по последним подсчетам “Times Higher Education World University Rankings” UİC, размещающийся в штате Чикаго, занял место среди 200 самых лучших университетов мира.