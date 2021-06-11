Умер лауреат Нобелевской премии по химии

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год японский ученый Эйити Нэгиси умер в возрасте 85 лет.

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год японский ученый Эйити Нэгиси умер в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Кyodo, ссылаясь на администрацию Университета Пэрдью в штате Индиана (США), где он работал.

Напомним, что Нэгиси был удостоен Нобелевской премии вместе с Ричардом Хеком (США) и другим японским ученым Акирой Судзуки за разработку метода, позволяющего создавать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе. Благодаря их открытию удалось создать уникальные медицинские препараты и новые материалы.

В Университете Пэрдью Нэгиси работал с 1979 года. Ученый умер в минувшее воскресенье.