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Умер лауреат Нобелевской премии по физике

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Один из наиболее авторитетных физиков мира, британец Питер Хиггс, теоретически предсказавший элементарную частицу, позднее названную его именем, скончался в возрасте 94 лет.
Наука и образование
9 апреля 2024 г. 21:57
Умер лауреат Нобелевской премии по физике

Один из наиболее авторитетных физиков мира, британец Питер Хиггс, теоретически предсказавший элементарную частицу, позднее названную его именем, скончался в возрасте 94 лет.

Как передает Report, в заявлении о смерти ученого, распространенном во вторник вечером пресс-службой Эдинбургского университета, где он работал, сообщается, что скончался он накануне, в понедельник.

В 2013 году революционная работа Хиггса, связывающая различные силы Вселенной воедино при помощи частицы, переносящей массу, была удостоена Нобелевской премии по физике.

В университетском заявлении отмечается, что видение и воображение гениального ученого "обогатили наши знания об окружающем нас мире".

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Версия на азербайджанском языке Fizika üzrə Nobel mükafatçısı Piter Hiqqs vəfat edib

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