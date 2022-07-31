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Умерла известный педагог Азербайджана

Умерла известный педагог Азербайджана Скончалась известный педагог Азербайджана, бывший директор бакинской школы №132 Алия Тахмасиб.
Наука и образование
31 июля 2022 г. 18:43
Умерла известный педагог Азербайджана

Скончалась известный педагог Азербайджана, бывший директор бакинской школы №132 Алия Тахмасиб.

Как сообщает Report, об этом заявил телеведущий Салех Багиров.

А.Тахмасиб умерла в возрасте 75 лет.

Алия Тахмасиб родилась 13 марта 1947 года в Баку в интеллигентной семье. Долгие годы руководившая школой №132, она была награждена высокими государственными наградами, а также рядом дипломов и почетных званий. В марте 2007 года за большие заслуги в развитии образования и в связи с 60-летием и 40-летием трудовой деятельности, А.Тахмасиб была удостоена почетной стипендии Президента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tanınmış pedaqoqu vəfat edib

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