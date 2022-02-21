О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер французский биохимик, открывший матричную РНК

Умер французский биохимик, открывший матричную РНК Французский биохимик, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро умер 18 февраля в возрасте 96 лет.
Наука и образование
21 февраля 2022 г. 05:26
Умер французский биохимик, открывший матричную РНК

Французский биохимик, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро умер 18 февраля в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM.

"Франсуа Гро умер 18 февраля", - приводит телеканал слова члена французской академии Этьена Гиса. О причинах смерти ученого, открывшего РНК, на основе технологии которой сейчас создаются вакцины от коронавируса, пока неизвестно.

Гро родился 24 апреля 1925 года в Париже. Он являлся одним из первооткрывателей молекулярной биологии, которой посвятил более 400 научных работ. С 1991 по 2000 годы биохимик занимал пост секретаря Французской академии наук. За вклад в науку он был удостоен ордена Почетного легиона (командор в 1991 году, великий офицер в 2013 году) и ордена "За заслуги перед Францией" (2017).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi