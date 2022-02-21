Умер французский биохимик, открывший матричную РНК

Французский биохимик, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро умер 18 февраля в возрасте 96 лет.

Французский биохимик, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро умер 18 февраля в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM.

"Франсуа Гро умер 18 февраля", - приводит телеканал слова члена французской академии Этьена Гиса. О причинах смерти ученого, открывшего РНК, на основе технологии которой сейчас создаются вакцины от коронавируса, пока неизвестно.

Гро родился 24 апреля 1925 года в Париже. Он являлся одним из первооткрывателей молекулярной биологии, которой посвятил более 400 научных работ. С 1991 по 2000 годы биохимик занимал пост секретаря Французской академии наук. За вклад в науку он был удостоен ордена Почетного легиона (командор в 1991 году, великий офицер в 2013 году) и ордена "За заслуги перед Францией" (2017).