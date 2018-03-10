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    Умер британский генетик и нобелевский лауреат Джон Салстон

    Ученый скончался на 75-ом году жизни

    Бухарест. 10 марта. REPORT.AZ/ Британский биолог Джон Салстон, получивший Нобелевскую премию за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет.

    Как передает Report, об этом сообщил Институт Сенгера, который возглавлял исследователь.

    Салстон окончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

    В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели).

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