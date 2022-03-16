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Умер астрофизик Юджин Паркер

Умер астрофизик Юджин Паркер Американский астрофизик Юджин Паркер умер в возрасте 94 лет.
Наука и образование
16 марта 2022 г. 21:33
Умер астрофизик Юджин Паркер

Американский астрофизик Юджин Паркер умер в возрасте 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Скончался Юджин Паркер, провидец астрофизики и тезка зонда NASA "Паркер". Ему было 94 года", - сообщило ведомство. Причина смерти не называется.

Юджин Паркер стал одним из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США. В июне 2017 года NASA приняло решение назвать автоматическую межпланетную станцию в честь астрофизика. Так, в 2018 году Юджин Паркер стал первым человеком, ставшим свидетелем запуска космического корабля, носящего его имя. 10 июня 2022 года астрофизику должно было исполниться 95 лет.

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