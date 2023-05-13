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Ульвия Микаилова: О том, почему азербайджанцы не стремятся на Родину по окончании учебы за границей

Ульвия Микаилова: О том, почему азербайджанцы не стремятся на Родину по окончании учебы за границей Уезжать учиться за границей всегда хорошо, возвращение же обратно на Родину – вопрос жизненных обстоятельств.
Наука и образование
13 мая 2023 г. 11:20
Ульвия Микаилова: О том, почему азербайджанцы не стремятся на Родину по окончании учебы за границей

Ехать учиться за границу всегда хорошо, возвращение же обратно на Родину – вопрос жизненных обстоятельств.

Как передает Report, об этом заявила известный в стране эксперт по образованию Ульвия Микаилова, которая стала гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.

По ее словам, люди возвращаются, когда страна создает для них хорошие возможности, для Азербайджана - это вопрос времени.

"С другой стороны, даже если они не возвращаются, мы приобретаем там образованных азербайджанцев",- добавила она.

В ходе беседы У.Микаилова также рассказала о системе куррикулум, уровне образования в азербайджанском и русском отделениях школ, среднем образовании в СССР и т.д.

Эксперт отметила, что студентами Университета ADA были проведены два исследования на тему образования на азербайджанском и русском языках.

"Выяснилось, что многие родители, отдающие своих детей учиться на русском языке считают, что у них будет больше возможностей в жизни, в том числе и с трудоустройством", - подчеркнула Микаилова.

Эксперт по образованию также затронула вопрос наличия русского отделения в школах и вузах. "Закрытие русских отделений не даст ничего положительного, так как это тоже часть нашей системы образования", - сказала она.

Однако, по ее словам, в Баку уже появляются проблемы с учителями, преподающими на русском языке.

"Для преподавания некоторых предметов трудно бывает найти преподающего на русском языке учителя, это связанно с тем, что педагогический университет все больше сокращает прием на обучение на русском языке", - сказала Ульвия Микаилова.

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