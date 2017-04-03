Улькер Мехдиева: Между Азербайджаном и Россией налажено сотрудничество во всех областях

Москва. 3 апреля. REPORT.AZ/ 3 апреля, накануне 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, на сайте авторитетного журнала "Международная жизнь" было опубликовано интервью с доктором философии по истории, преподавателем Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, членом Союза журналистов РФ и Международной федерации журналистов Улькер Мехдиевой.

Ранее У.М. Мехдиева являлась экспертом Информационно-аналитического центра МГУ имени М.В.Ломоносова, а также аккредитованным при МИД РФ шеф-корреспондентом одного из ведущих информационных агентств Азербайджана. В 2015 году она защитила диссертацию на тему двустороннего сотрудничества РФ и АР в гуманитарной сфере.

Отметим, что учредителем журнала "Международная жизнь" является министерство иностранных дел России. Он издается на русском, английском, французском, испанском, португальском, немецком, польском, китайском и арабском языках. Совет журнала возглавляет министр иностранных дел РФ С.В.Лавров.

Report предлагает вниманию читателей интервью с Улькер Мехдиевой:

- В последнее время мы наблюдаем любопытную тенденцию – все больше молодых азербайджанцев, получивших образование в России, возвращаются на Родину, где получают престижную работу. С чем, на ваш взгляд, это связано?

- Российское образование высоко ценят в Азербайджане. По этой причине выпускники вузов РФ все чаще получают приглашения, как из крупных частных компаний, так и государственных структур. Немаловажную роль в этом процессе играет и продуманная молодежная политика, проводимая руководством АР. Многие мои друзья, окончившие МГУ, МГИМО, Дипломатическую академию МИД РФ, сегодня являются сотрудниками Администрации президента, Министерства иностранных дел АР, преподают в крупнейших университетах Азербайджана.

Все мы долгое время являлись активистами Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), где усвоили одну прописную истину: «В какой бы точке мира ты ни находился, будь достойным представителем своей нации». В настоящее время именно молодежь формирует имидж страны, которую представляет, а это большая ответственность.

Не могу не отметить, что в мероприятиях, организуемых АМОР, принимает участие и российская молодежь. На мой взгляд, это играет первостепенную роль, поскольку как бы ни были важны для Москвы и Баку вопросы экономического сотрудничества и обеспечения безопасности в регионе, в современной системе международных отношений первостепенную роль играет человеческий фактор. Ежегодно при поддержке Фонда Гейдара Алиева осуществляется поездка российских студентов и представителей молодежных организаций РФ в Азербайджан. В прошлом году Республику посетили студенты МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО(у)МИД РФ, НИУ ВШЭ.

- Долгие годы Академия государственного управления при Президенте АР занимает первое место в рейтинговой таблице высших образовательных учреждений Азербайджана. Что отличает Академию от других вузов АР?

- Академия государственного управления при Президенте АР (АГУ) – одно из немногих высших учебных заведений для подготовки кадров в сфере государственного управления. Не могу также не упомянуть тот факт, что более 70 % процентов абитуриентов, поступающих в данный вуз, составляют лица, набравшие на вступительных экзаменах более 600 баллов из максимально возможных 700.

Академия взаимодействует с такими государственными структурами АР, как Комитет по ценным бумагам, Фонд социальной защиты, Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

АГУ при Президенте АР является членом Евразийской Ассоциации национальных академий и институтов государственного управления и государственной службы, сотрудничает с рядом вузов России, Казахстана, Белоруссии, Турции. В настоящее время Академия совместно с Программой развития ООН реализует проект поддержки тренингов по государственной службе в Азербайджанской Республике.

- С какими российскими вузами и научными структурами осуществляется сотрудничество?

- Наиболее тесно Академия при Президенте Азербайджана сотрудничает с Северо-Западным и Волгоградским институтами управления РАНХиГС. В ходе визитов директоров этих институтов в АГУ на специальном заседании Большого ученого совета Академии был подписан Меморандум о сотрудничестве, согласно которому предусмотрен обмен опытом, проведение совместных мероприятий, отвечающих национальным интересам Азербайджана и России.

Преподаватели АГУ ежегодно принимают участие в международных конференциях, организуемых Россией. Кроме того, один из профессоров нашего вуза является членом организационного комитета Международных Лихачевских чтений.

- Вы преподаете в Академии такую актуальную в наше время дисциплину, как «связи с общественностью». Как бы вы оценили уровень развития PR в Азербайджане?

- В Азербайджане понимают важность PR и проводят большую работу, направленную на популяризацию азербайджанской истории и культуры. Одним из самых успешных имиджевых проектов является журнал «Баку», первый номер которого был презентован в 2007 году в Москве. Позже свет увидела и англоязычная версия журнала, однако впервые издаваться он начал именно на русском языке, и это неслучайно.

Между нашими странами налажено сотрудничество во всех областях, а русский язык, вне всякого сомнения, можно назвать одним из самых главных объединяющих факторов. В Республике в полной мере сохранилось преподавание на русском языке. Кроме того, у нас проживает самая многочисленная диаспора русских в Закавказье, а ее руководитель Михаил Забелин уже долгие годы является депутатом Милли Меджлиса.

Благодаря успешному проведению в Азербайджане первых в истории Европейских игр, Формулы-1, шахматной олимпиады в мировом информационном пространстве увеличилось число публикаций об Азербайджане. На одном только российском телеканале «Астрахань 24» в рамках проекта пропаганды туристического наследия Азербайджана было показано девять репортажей. Уже сегодня мы можем с уверенностью сказать, что усилия, направленные на формирование имиджа привлекательной для туристов страны, дает свои плоды. Так, по версии авторитетного издания CNN Money, Азербайджан в прошлом году вошел в список самых популярных туристических направлений в мире.

Несмотря на те успехи, которых стране удалось добиться в этом направлении, для Азербайджана сфера PR является еще недостаточно изведанной. А потому необходимо уделять особое внимание к подготовке специалистов в данной области. Безусловно, для нас особый интерес представляет российский опыт. 27 сентября этого года представители азербайджанских масс-медиа приняли участие в Школе молодого журналиста, организованной Политологическим центром «Север - Юг» при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества и Российского союза молодежи. В течение нескольких дней в Сочи тренинги для молодых журналистов проводили представители Международного агентства «Россия сегодня» и других ведущих информационных площадок РФ.

Я убеждена, что специалисты в области PR сегодня необходимы каждой стране, желающей усилить свои позиции на международной арене, и Азербайджан не является исключением. Ведь в современных реалиях глобализующегося мира недостаточно обладать информацией, ею нужно управлять. Не зря же средства массовой информации называют "четвертой ветвью власти".