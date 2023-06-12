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Украинские школьники прогулялись по Ичеришехер

Украинские школьники прогулялись по Ичеришехер Учащиеся школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене прогулялись по Ичеришехер в Баку и ознакомились с достопримечательностями Старого города.
Наука и образование
12 июня 2023 г. 19:17
Украинские школьники прогулялись по Ичеришехер

Учащиеся школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене прогулялись по Ичеришехер в Баку и ознакомились с достопримечательностями Старого города.

Как передает Report, целью визита украинских школьников в Азербайджан является ознакомление с культурой и традициями страны.

По мнению одного из школьников, образовательную методику STEAM, которая сейчас широко используется в Азербайджане, следует внедрить и в Украине.

"Нахожусь здесь [в Баку] уже второй день, испытал невероятные впечатления. Баку - абсолютно уникальный город для меня. Мы уже успели побывать в образовательном центре STEAM. Считаю, что такие места помогут детям развивать кооперацию и teamworking [работа в команде]. Поэтому данные технологии следует внедрять и в Украине",- сказал ученик 10-ого класса Иван Рудой.

По мнению ученицы того же класса Александры Шевчук, бакинские школы очень продвинуты.

"Баку - ошеломляющий город с очень приятными людьми и атмосферой",- добавила она.

По словам Глории Прудкой, она всегда мечтала посетить Азербайджан, в частности Баку: "Я читала много чего интересного о ваших традициях, культуре. Надеюсь узнать много нового в ходе этого визита".

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Версия на английском языке ФотоUkrainian schoolchildren walk around Icherishahar in Baku

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