О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украинская молодежь посетила Баку по приглашению Университета ADA

Украинская молодежь посетила Баку по приглашению Университета ADA Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов, студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко и представитель Бакинского международного
Наука и образование
14 декабря 2021 г. 20:39
Украинская молодежь посетила Баку по приглашению Университета ADA

Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов, студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко и представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук посетили Азербайджан для участия в учебной программе "Leading the change" Университета ADA.

Как передает Report, приглашение в Баку получили студенты которые стали победителями всеукраинского конкурса эссе на тему "Украинско-азербайджанские дипломатические отношения", который в прошлом году провел Университет ADA среди украинских студентов.

Как рассказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, посещение украинскими студентами Азербайджана стало важным шагом в популяризации изучения Азербайджана, а также украинско-азербайджанских отношений среди украинской молодежи.

"Студенты смогли ознакомиться с учебным процессом в Университете ADA, они вернутся в Украину и расскажут о том, какие возможности и перспективы открывает перед молодежью наш университет. Кроме этого, важно что во время конкурса мы смогли привлечь молодежь с разных уголков Украины к изучению Азербайджана в рамках написания конкурсного эссе. А сейчас мы привлекаем украинскую молодежь к непосредственному ознакомлению с нашей гостеприимной страной в рамках визита в Азербайджан. Студенты сказали, что эта поездка мотивирует их к дальнейшей популяризации Азербайджана в Украине", - рассказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук рассказала, что образование в Азербайджане все больше интересует украинских студентов: "Есть большой интерес к участию в конкурсах про Азербайджан, а также программах азербайджанских университетов. Я очень рада, что Университет ADA поддерживает тех украинских студентов, которые углубляют свои знания про Азербайджан".

Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов рассказал о том, что поездка в Баку - это реализация его давней мечты, за что он благодарен Университету ADA и проректору университета Фаризу Исмаилзаде.

"Поездка в Баку стала для меня очень важным событием. Я уже давно мечтал поехать в Азербайджан - страну, которую я уже длительное время изучаю. Баку - невероятный город, в котором представлена уникальная старинная архитектура, которая гармонично переплетается с современными небоскребами. Прогуливаясь по улицам старого города, я наслаждался атмосферой и народной музыкой, которая звучала в узких старинных проулках. Азербайджанцы – очень приветливый, душевный и гостеприимный народ. У меня была возможность пообщаться с жителями Баку, и я смог углубить свои знания об Азербайджане, как о великой и сильной стране с героической историей. Университет ADA – это ведущий университет, в котором работают настоящие профессионалы, которые любят свое дело и заботятся о каждом студенте. Меня поразила красота корпусов, их технологичность, а также высокоэффективный подход к обучению, который Украина может позаимствовать у этого университета", - поделился впечатлениями и планами Роман Попов.

Студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко мечтает в будущем еще раз посетить Баку: "Путешествие в Азербайджан – это уникальный опыт. Я обязательно хочу вернуться в Баку, а также побывать в других городах Азербайджана, и посещать тренинги Университета ADA. Азербайджанцы гостеприимные и дружественные. Приезжающие сюда чувствуют себя как дома благодаря особой атмосфере Баку. Я планирую и дальше участвовать в украинско-азербайджанских проектах и популяризации Азербайджана в Украине".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi