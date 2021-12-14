Украинская молодежь посетила Баку по приглашению Университета ADA

Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов, студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко и представитель Бакинского международного

Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов, студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко и представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук посетили Азербайджан для участия в учебной программе "Leading the change" Университета ADA.

Как передает Report, приглашение в Баку получили студенты которые стали победителями всеукраинского конкурса эссе на тему "Украинско-азербайджанские дипломатические отношения", который в прошлом году провел Университет ADA среди украинских студентов.

Как рассказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, посещение украинскими студентами Азербайджана стало важным шагом в популяризации изучения Азербайджана, а также украинско-азербайджанских отношений среди украинской молодежи.

"Студенты смогли ознакомиться с учебным процессом в Университете ADA, они вернутся в Украину и расскажут о том, какие возможности и перспективы открывает перед молодежью наш университет. Кроме этого, важно что во время конкурса мы смогли привлечь молодежь с разных уголков Украины к изучению Азербайджана в рамках написания конкурсного эссе. А сейчас мы привлекаем украинскую молодежь к непосредственному ознакомлению с нашей гостеприимной страной в рамках визита в Азербайджан. Студенты сказали, что эта поездка мотивирует их к дальнейшей популяризации Азербайджана в Украине", - рассказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук рассказала, что образование в Азербайджане все больше интересует украинских студентов: "Есть большой интерес к участию в конкурсах про Азербайджан, а также программах азербайджанских университетов. Я очень рада, что Университет ADA поддерживает тех украинских студентов, которые углубляют свои знания про Азербайджан".

Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов рассказал о том, что поездка в Баку - это реализация его давней мечты, за что он благодарен Университету ADA и проректору университета Фаризу Исмаилзаде.

"Поездка в Баку стала для меня очень важным событием. Я уже давно мечтал поехать в Азербайджан - страну, которую я уже длительное время изучаю. Баку - невероятный город, в котором представлена уникальная старинная архитектура, которая гармонично переплетается с современными небоскребами. Прогуливаясь по улицам старого города, я наслаждался атмосферой и народной музыкой, которая звучала в узких старинных проулках. Азербайджанцы – очень приветливый, душевный и гостеприимный народ. У меня была возможность пообщаться с жителями Баку, и я смог углубить свои знания об Азербайджане, как о великой и сильной стране с героической историей. Университет ADA – это ведущий университет, в котором работают настоящие профессионалы, которые любят свое дело и заботятся о каждом студенте. Меня поразила красота корпусов, их технологичность, а также высокоэффективный подход к обучению, который Украина может позаимствовать у этого университета", - поделился впечатлениями и планами Роман Попов.

Студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко мечтает в будущем еще раз посетить Баку: "Путешествие в Азербайджан – это уникальный опыт. Я обязательно хочу вернуться в Баку, а также побывать в других городах Азербайджана, и посещать тренинги Университета ADA. Азербайджанцы гостеприимные и дружественные. Приезжающие сюда чувствуют себя как дома благодаря особой атмосфере Баку. Я планирую и дальше участвовать в украинско-азербайджанских проектах и популяризации Азербайджана в Украине".