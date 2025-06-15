Украина заинтересована в развитии академического сотрудничества с Азербайджаном

Украина заинтересована в расширении связей в сфере образования с Азербайджаном.
Как передает Report об этом заявил посол Украины Юрий Гусев на церемонии открытия выставки украинских высших учебных заведений в Баку.
Он также заявил, что Учеба азербайджанских студентов в Украине демонстрирует доверие к системе образования местных вузов.
"Сегодня более четырех тысяч граждан Азербайджана получают высшее образование в Украине. Это яркое свидетельство доверия к украинским университетам и нашей системе образования", - сказал посол.
Ю.Гусев добавил, что Киев заинтересован в образовательном обмене с Баку.
"Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии академических обменов, программ двойных дипломов, совместных научных проектов и расширении возможностей для студенческой мобильности между Украиной и Азербайджаном", - подчеркнул дипломат.